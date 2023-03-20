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Сегодня, 08:20

Джастин Гэтжи сравнил Хабиба и Ислама Махачева

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гэтжи (24-4) уверен, что ему будет очень тяжело драться с чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым (24-1).

«Я не против подраться с Махачевым. Думаю, он немного похож на Хабиба, но я точно знаю, что он не Хабиб. В первую очередь у Ислама есть поражение. Тем не менее я не сомневаюсь, что это будет чертовски тяжелый бой», — сказал Гэтжи на пресс-конференции UFC.

Гэтжи победил Рафаэля Физиева (12-2) решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Джастин Гейджи
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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