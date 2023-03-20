Владелец Fight Nights впервые высказался о возможной сделке с АСА

Владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов подтвердил «СЭ», что идут переговоры с другой российской лигой ACA о продаже Fight Nights.

— Пока [идут] просто переговоры. Они были. Ждем конкретики. Пока не могу ничего сказать. Как только появится информация, я с тобой свяжусь, скажу об этом. Камил Абдурашидович и Майрбек Сулумбекович говорили про это. Я просто пока не могу разглашать [информацию]. Да, переговоры были, они есть. Надо немножко подождать. Наверное, после Рамадана ясно будет.

— В теории вы допускаете [продажу AMC Fight Nights]?

— Возможно, да. Пока сказать ничего не могу. Переговоры шли, ждем окончания Рамадана.

— Представляю, насколько вам тяжело будет [продавать AMC Fight Nights]. Все-таки вложили 100 миллионов.

— Даже больше. На самом деле это детище Камила Абдурашидовича. Я в конце пришел, 2-2,5 года назад. Наверное, придумаем что-нибудь новое. Если ACA приобретет [AMC Fight Nights]... не знаю, подумаем, может быть, вместе. Разные варианты, подумаем. Сейчас наблюдаем публику [в Дубае], делаем выводы. Наверное, нужно открывать какие-то школы единоборств, лагеря, как в Таиланде. Не у всех есть виза в Америку, поэтому здесь, для арабского мира, открывать гостиницы, отели, лагеря было бы прекрасно.

Ранее глава ACA Майрбек Хасиев заявил, что идет процесс переговоров о покупке AMC Fight Nights.