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Сегодня, 13:08

Дана Уайт сравнил Майкла Чендлера с Артуро Гатти

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт считает топового легковеса UFC Майкла Чендлера (23-8) MMA-версией великого боксера Артуро Гатти (40-9).

«Он [Чендлер] безбашенный, как Артуро Гатти, — приводит слова Уайта MMA Junkie. — Понимаете, что я имею в виду? Он всегда показывает зрелищные поединки. Он выходит драться. Он оставляет в октагоне всего себя. Вот почему фанаты любят его. За его боями интересно смотреть».

Чендлер проиграл Дастину Порье (29-7) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Дана Уайт
UFC
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