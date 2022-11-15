Дана Уайт сравнил Майкла Чендлера с Артуро Гатти

Глава UFC Дана Уайт считает топового легковеса UFC Майкла Чендлера (23-8) MMA-версией великого боксера Артуро Гатти (40-9).

«Он [Чендлер] безбашенный, как Артуро Гатти, — приводит слова Уайта MMA Junkie. — Понимаете, что я имею в виду? Он всегда показывает зрелищные поединки. Он выходит драться. Он оставляет в октагоне всего себя. Вот почему фанаты любят его. За его боями интересно смотреть».

Чендлер проиграл Дастину Порье (29-7) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.