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«Думаю, что смогу легко разбить тебя, брат». Тилл и Чимаев обсудили совместный бой

22:47
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
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Британец Даррен Тилл и шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев в прямом эфире Instagram обсудили возможный совместный бой.

Чимаев: «Скажи мне, где ты хочешь, и я подерусь с тобой там, брат. Мы будем биться. Эти туфтовые парни слишком много болтают, но нам придется показать настоящий бой, брат».

Тилл: «О да, я буду драться с тобой. Конечно, ты знаешь, что я это сделаю. Но ты же знаешь, что я одержу победу, верно? Ты же знаешь, что я легко выиграю тебя. Ты знаешь это».

Чимаев: «Все покажет клетка, брат. Если ты хочешь драться со мной, всегда пожалуйста, но я думаю, что смогу легко разбить тебя, брат».

Тилл: «Ты думаешь, что сможешь легко меня разбить?».

Чимаев: «Конечно, брат».

Тилл: «Ты слишком медленный. Очень медленный».

Тилл проведет следующий бой в ночь на 15 августа в Вегасе. Его оппонентом станет американец Деррек Брансон.

Чимаеву пока не назначили поединок, но планируется, что он вернется в клетку так же в августе.

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