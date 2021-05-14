«С тобой мы еще увидимся, парнишка». Чимаев ответил брату Хабиба и объяснил удаление предыдущих постов

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев ответил на выпад Абубакара Нурмагомедова, а также объяснил, почему удалил посты про дагестанцев.

«Не надо переходить на национальность. У меня есть братья дагестанцы, из-за уважением к ним я убрал посты. Мы с ним лично поговорим, оставлю этот интернет ему! Всем достойным — Ассаламу Алейкум. Абубакар, а с тобой мы еще увидимся, парнишка», — написал Чимаев в Instagram.

13 мая во время прямого эфира главы Чечни Рамзана Кадырова Чимаев заявил, что «порвет Хабиба, если он захочет».

После этого Абубакар заявил, что Чимаев «всех рвет только на словах».

Позднее Чимаев ответил на выпад брата Хабиба Нурмагомедова: «Ассаламу Алайкум! Да я живу где хочу, джигит! Наверное, я неаккуратный парень, но ты постучал аккуратно! Скажи европейским братьям-дагестанцам, что не надо приезжать в Европу, говоря: «Мы чеченцы», — написал Чимаев в своем Instagram. Затем боец удалил свой пост в соцсети.

На счету 27-летнего Чимаева 9 побед в 9 поединках в ММА. 31-летний Абубакар Нурмагомедов провел 20 поединков в ММА и одержал 16 побед при трех поражения и одной ничьей.