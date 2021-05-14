В Сети появилось видео совместной тренировки Ника Диаса с Тайсоном Фьюри
14 мая 2021, 23:21
Ветеран UFC Ник Диас поделился видеофрагментом совместной тренировки с боксером-тяжеловесом Тайсоном Фьюри в преддверии потенциального возвращения в смешанные единоборства.
Диас был гостем на UFC 261 в прошлом месяце в Джексонвилле, где он обсудил с Даной Уайтом потенциальное возвращение в спорт. В последний раз Диас выходил в октагон в январе 2015 года, когда он провел поединок против Андерсона Силвы. Изначально победил Силва, но позже бой признали несостоявшимся.
Фьюри — действующий чемпион WBC в супертяжелом весе. Ожидается, что его следующим соперником станет суперзвезда бокса Энтони Джошуа.
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