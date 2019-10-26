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Дуэль взглядов Конора Макгрегора с морской свинкой, собакой и котенком. Видео

00:55
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Ирландский боец Конор Макгрегор стал гостем телепрограммы «Вечерний Ургант». Для ирландца был приготовлен специальный конкурс «Взгляд». Ему было предложено провести дуэль взглядов сначала с Иваном Ургантом, а потом с морской свинкой, щенком и котенком. Боец не смог сдержать улыбку, когда перед ним были животные.

Когда Макгрегор рассмеялся, увидев очередного оппонента, Иван Ургант заявил в камеру: «Хабиб, он поплыл», обращаясь к российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову?.

Последними соперниками ирландца в конкурсе стали неваляшка и зеркало.

Макгрегор объяснил, почему начал заниматься единоборствами //
Макгрегор заявил, что хочет тренироваться и жить в Москве //
Макгрегор выбрал между Сигалом и Норрисом

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