Дуэль взглядов Конора Макгрегора с морской свинкой, собакой и котенком. Видео

Ирландский боец Конор Макгрегор стал гостем телепрограммы «Вечерний Ургант». Для ирландца был приготовлен специальный конкурс «Взгляд». Ему было предложено провести дуэль взглядов сначала с Иваном Ургантом, а потом с морской свинкой, щенком и котенком. Боец не смог сдержать улыбку, когда перед ним были животные.

Когда Макгрегор рассмеялся, увидев очередного оппонента, Иван Ургант заявил в камеру: «Хабиб, он поплыл», обращаясь к российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову?.

Последними соперниками ирландца в конкурсе стали неваляшка и зеркало.

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