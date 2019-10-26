Макгрегор заявил, что хочет тренироваться и жить в Москве

Ирландский боец Конор Макгрегор в эфире телепрограммы «Вечерний Ургант» признался, что хочет тренироваться и жить в Москве. Ему нравится инфраструктура столицы России.

— На самом деле сейчас я хотел бы, и я буду биться в России, в Москве, — сказал Макгрегор. — Будет бой для людей, и сейчас просто смотрю площадки. Хочу купить что-то большое в Москве, чтобы тренироваться, жить. На самом деле, я большой фанат инфраструктуры в России, она феноменальная.

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