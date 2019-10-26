Макгрегор объяснил, почему начал заниматься единоборствами

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале заявил, что начал заниматься единоборствами, чтобы защищать себя.

— Ирландцы известны тем, что дерутся постоянно, — сказал Макгрегор. — Когда я был маленьким, у меня было две причины — просто родился в семье, в которой все дерутся, и самозащита. Мой отец, например, тоже занимался боксом. Я хотел быть в состоянии защитить себя и в тот момент я начал заниматься единоборствами. В конечном счете, я влюбился в это и связал свою жизнь с единоборствами.

— В школе вы били или вас?

— Я бы не сказал, что я бил. Я попадал в ситуации, когда надо было защищать себя.