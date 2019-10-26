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Макгрегор выбрал между Сигалом и Норрисом

00:27
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале заявил, что между Стивеном Сигалом и Чаком Норрисом выберет последнего.

— Сигал или Чак Норрис?

— Выберу Норриса, потому что его тренировал великий Ли.

— Стейтем или Сталлоне?

— Это очень сложно.

— Шварценеггер или Сталлоне?

— Я дружу с обоими, поэтому не хотел бы выбирать. У Стейтема отличный удар, Сталлоне — боксер, а Шварц — мускулы.

— Дуэйн «Скала» Джонсон или Халк Хоган?

— Наверное, Халк Хоган в свои лучшие годы. Сейчас бы, наверное, победил «Скала».

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