Дудакова рассказала, когда планирует дебютировать в UFC

Российский боец UFC Виктория Дудакова рассказала о желаемой дате дебюта в американском промоушене.

«На следующей неделе мы приезжаем в Волгоград, сдаем контрольный МРТ-тест, еще пару дополнительных тестов на работоспособность. После этого мой менеджер начнет искать бой. Я планирую дебютировать 8 июля. Буду просить на эту дату, и ждать боя хотя бы в прелимах. Это турнир UFC 290. Если все получится, вы увидите меня там. За месяц до боя в Претенденткой серии Даны Уайта я получила травму, разрыв передней крестообразной связки и полный разрыв заднего мениска. В Лас-Вегасе мне сделали операцию. В UFC все оплатили.Период восстановления восемь-девять месяцев плюс двухмесячный лагерь. Но я планирую вернуться пораньше. Колено почти в полном порядке. Нужно пройти тесты, чтобы с меня сняли дисквалификацию из-за травмы, и я смогла готовиться к бою», — приводит Metaratings.ru слова Дудаковой.

На турнире Dana White's Contender Series в Лас-Вегасе россиянка одержала победу единогласным решением судей по итогам трех раундов над бразильянкой Марией Сильвой.