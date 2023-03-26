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Сегодня, 13:00

Дана Уайт назвал бойца, который в будущем войдет в Зал славы UFC

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт уверен, что 41-летняя экс-чемпионка в легчайшем весе Холли Холм (15-6) войдет в Зал славы UFC.

«Самое удивительное в Холли Холм то, какой след она оставила в единоборствах. — сказал Уайт на пресс-конференции. — Она вошла в Зал славы бокса и в конечном итоге войдет в Зал славы UFC. Также она занималась кикбоксингом. Она уникальный, невероятно приятный человек. Очевидно, что мы будем уважать ее достижения во всех видах единоборств».

Холм победила Яну Куницкую (14-7) единогласным решением судей (30–26, 30–27, 30–27). Бой состоялся 25 марта на UFC on ESPN 43 в Сан-Антонио, США.
 

Дана Уайт
UFC
ММА
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