Марлон Вера прокомментировал поражение Сэндхэгену: «Черт возьми, это жизнь»

Эквадорский боец UFC Марлон Вера (20-8) сообщил, что он расстроен поражением от Кори Сэндхэгена (16-4), однако подчеркнул, что не опустит руки и будет работать дальше.

«Сегодня не получилось, но у меня нет оправданий. Я не собираюсь останавливаться. Проигрывать всегда отстой, но, черт возьми, это жизнь. Спасибо всем эквадорцам, присутствующим сегодня! Я пытался, но не смог победить. Мы двигаемся дальше», — написал Вера в Twitter.

Сэндхэген одолел Веру раздельным решением судей (47-48, 50-45, 49-46). Бой состоялся 25 марта на UFC on ESPN 43 в Сан-Антонио, США.