Друг Хабиба Нурмагомедова заявил о желании провести бой с Макгрегором

Российский боец полулегкого веса (до 65,8 кг) Зубайра Тухугов хотел бы провести бой с Конором Макгрегором. Об этом он заявил в интервью журналистам перед турниром UFC 242, где 7 сентября сразится с британцем Лероном Мерфи.

В октябре 2018 года друг Тухугова — чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора, после чего в зале начались беспорядки. Тухугов прыгнул в октагон и обменялся с ирландцем ударами. В результате российский боец был дисквалифицирован на год (позднее срок отстранения сократили на 35 дней) и оштрафован на 25 тысяч долларов.

— Не хотел бы это сейчас обсуждать (прыжок на Конора в октябре 2018-го. — Прим. «СЭ»), — отметил Тухугов. — Сейчас я хочу выйти в октагон и драться по правилам. Порадовать болельщиков, свой народ.

Хабиб в интервью ESPN заявил, что кинулся бы в драку, если бы встретил Макгрегора и его команду на улице.

— Кинулся бы в драку я? Думаю, я его (Макгрегора) даже не увижу, — сказал Тухугов. — Он с такой охраной ходит, что мне ничего и никогда сделать не дадут.

— Конечно, желание сразиться с Макгрегором в UFC у меня всегда есть. Но для этого мне еще надо пару боев выиграть, — добавил боец. (Илья Андреев)