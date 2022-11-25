Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 02:37

Дрозд назвал, в чем у Исмаилова есть преимущество над Шлеменко

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд считает, что Магомед Исмаилов будет иметь преимущество над Александром Шлеменко в ударной технике.

«Когда я слышу эти фамилии, я считаю, что это одни из самых медийных бойцов ММА в России. Хорошие спортсмены высокого уровня. По ударке Магомед, наверное, посильнее, побыстрее, порезче. У него будет преимущество», — приводит РЕН ТВ слова Дрозда.

Поединок Шлеменко и Исмаилова пройдет 3 декабря в турнире RCC 13 в Екатеринбурге.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1049388-drozd-nazval-glavnoe-preimushchestvo-ismailova-nad-shlemenko
Александр Шлеменко
Григорий Дрозд
Магомед Исмаилов
ММА
0
Читайте также
Криштиану снова зажег на ЧМ: расплакался во время гимна и установил великий рекорд
Суарес уже не тот, Сон Хын Мин пока не в форме. Еще одна нулевая ничья на чемпионате мира
Песков анонсировал встречу Путина с матерями военнослужащих
В КНР расценили встречу Макрона с предпринимателями как сигнал для США
Жителя Бронкса застрелили в День Благодарения
Как добраться из Иркутска на Байкал
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марина Мохнаткина проведет бой с Татьяной Агиар на RCC 13
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости