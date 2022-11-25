Дрозд назвал, в чем у Исмаилова есть преимущество над Шлеменко

Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд считает, что Магомед Исмаилов будет иметь преимущество над Александром Шлеменко в ударной технике.

«Когда я слышу эти фамилии, я считаю, что это одни из самых медийных бойцов ММА в России. Хорошие спортсмены высокого уровня. По ударке Магомед, наверное, посильнее, побыстрее, порезче. У него будет преимущество», — приводит РЕН ТВ слова Дрозда.

Поединок Шлеменко и Исмаилова пройдет 3 декабря в турнире RCC 13 в Екатеринбурге.