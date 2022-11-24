Марина Мохнаткина проведет бой с Татьяной Агиар на RCC 13

Россиянка Марина Мохнаткина проведет поединок против бразильянки Татьяны Агиар на турнире RCC 13.

Бой войдет в главный кард соревнований. Обе спортсменки дебютируют в RCC. Поединок пройдет в полулегкой весовой категории.

На счету Мохнаткиной 7 побед и 3 поражения в профессиональной карьере, у Агиар 6 побед и 4 поражения.

Турнир RCC 13 пройдет в Екатеринбурге 3 декабря. Главным поединком мероприятия станет бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым. Турнир в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.