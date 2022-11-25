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Сегодня, 09:52

Менеджер Сехудо: «Бой пройдет против Стерлинга. Все готово»

Виталий Косик
Корреспондент
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Али Абдель-Азиз, менеджер экс-чемпиона в двух весовых категориях Генри Сехудо рассказал, с кем его клиент будет биться за чемпионский титул в следующем году.

«Алджамейн Стерлинг будет драться с Генри Сехудо, все готово. UFC это подтвердила. Я понимаю, что Генри хочет другого боя, но этот человек никогда не терял свой пояс. Он двукратный чемпион, защитил оба титула и ушел сам. Он ушел не потому, что проиграл или получил травму, ему просто нужно было время для отдыха. Это будет не простой поединок, все это понимают. Я не думаю, что Алджамейн будет стесняться соперника, он определенно заставит Генри попотеть», — цитирует менеджера BJ Penn.

Стерлинг защитил титул в бою против Ти Джея Диллашоу техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Ранее Сехудо заявлял о завершении карьеры 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл у Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде.

Алджамейн Стерлинг
Али Абдель-Азиз
Генри Сехудо
UFC
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