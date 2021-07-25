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Дос Аньос ответил Махачеву: «Давай встретимся в клетке. Не будь трусом»

13:39
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Седьмой номер рейтинга легковесов UFC бразилец Рафаэль Дос Аньос ответил россиянину Исламу Махачеву, который пообещал его размазать.

«Забавно, что Дос Аньос объявился через несколько дней, только когда обновились рейтинги. Не переживай, дедушка, я тебя размажу, несмотря на то что ты находишься ниже меня в рейтинге», — написал Махачев.

«Я играю в ту же игру, что и ты. Давай встретимся в клетке. Пять раундов, не будь трусом», — ответил Дос Аньос.

29-летний Махачев входит в топ-5 лучших легковесов UFC. В прошлом бою, который состоялся в ночь на 18 июля в Вегасе, он победил бразильца Тиаго Мойзеса удушающим приемом в четвертом раунде

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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