Дос Аньос ответил Махачеву: «Давай встретимся в клетке. Не будь трусом»

Седьмой номер рейтинга легковесов UFC бразилец Рафаэль Дос Аньос ответил россиянину Исламу Махачеву, который пообещал его размазать.

«Забавно, что Дос Аньос объявился через несколько дней, только когда обновились рейтинги. Не переживай, дедушка, я тебя размажу, несмотря на то что ты находишься ниже меня в рейтинге», — написал Махачев.

It's funny that RDA showed up after few days, only when rankings got updated ? don't worry grandpa, I will smash you, despite you are lower in rankings pic.twitter.com/hBvKvD3FUy — Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) July 25, 2021

«Я играю в ту же игру, что и ты. Давай встретимся в клетке. Пять раундов, не будь трусом», — ответил Дос Аньос.

I'm playing the same you are. Let's meet in the cage. 5 rounds don't be a pussy. https://t.co/Sm1wrgXVWg — Rafael dos Anjos (@RdosAnjosMMA) July 25, 2021

29-летний Махачев входит в топ-5 лучших легковесов UFC. В прошлом бою, который состоялся в ночь на 18 июля в Вегасе, он победил бразильца Тиаго Мойзеса удушающим приемом в четвертом раунде