Махачев — Дос Аньосу: «Не переживай, дедушка, я тебя размажу»
12:13
Российский легковес UFC Ислам Махачев в своем Twitter обратился к бразильцу Рафаэлю Дос Аньосу.
«Забавно, что Дос Аньос объявился через несколько дней после обновлений рейтингов. Не переживай, дедушка, я тебя размажу, несмотря на то, что ты находишься ниже меня в рейтинге», — написал Махачев.
В настоящее время Махачев занимает 5-ю строчку в рейтинге легковесов UFC. На его счету 20 побед и 1 поражение, и ему 29 лет.
Дос Аньос расположился на 7-м месте. Ему 36 лет, и за его плечами 30 побед и 13 поражений.
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