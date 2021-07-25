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Махачев — Дос Аньосу: «Не переживай, дедушка, я тебя размажу»

12:13
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Российский легковес UFC Ислам Махачев в своем Twitter обратился к бразильцу Рафаэлю Дос Аньосу.

«Забавно, что Дос Аньос объявился через несколько дней после обновлений рейтингов. Не переживай, дедушка, я тебя размажу, несмотря на то, что ты находишься ниже меня в рейтинге», — написал Махачев.

В настоящее время Махачев занимает 5-ю строчку в рейтинге легковесов UFC. На его счету 20 побед и 1 поражение, и ему 29 лет.

Дос Аньос расположился на 7-м месте. Ему 36 лет, и за его плечами 30 побед и 13 поражений.

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