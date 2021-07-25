Аскаров бросил вызов чемпиону UFC Морено: «Перестань меня избегать»

Российский боец MMA Аскар Аскаров вызвал на бой действующего чемпиона UFC в наилегчайшей весовой категории мексиканца Брэндона Морено.

«У меня была операция, и врачи сказали, что я могу начать тренироваться в октябре. Морено, у нас есть незаконченное дело. Я главный претендент на бой с тобой, так что перестань меня избегать. Фанаты хотят увидеть наш бой. В конце декабря я буду готов. Погнали», — написал Аскаров в Instagram.

Ранее Аскаров уже встречался с Морено. В сентябре 2019 года на турнире UFC Fight Night 159 он отбился с ним вничью.

В июне на турнире UFC 259 Морено отобрал пояс у бразильца Дейвесона Фигередо, задушив его в третьем раунде. Всего на счету 27-летнего мексиканца 19 побед, 6 поражений и 2 ничьи.

В своем последнем бою в марте на UFC 259 Аскаров победил американца Джозефа Бенавидеса единогласным решением судей. Всего в активе 28-летнего россиянина 13 побед и 1 ничья.