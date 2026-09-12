Штырков победил Вагабова на турнире в Челябинске

Российский боец Иван Штырков победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27) своего соотечественника Вагаба Вагабова на турнире лига кулачных боев RCC Hard и американская лиги Gamebred.

Поединок состоялся 12 сентября в Челябинске.

Ранее бойцы встречались уже между собой. В феврале 2024 года они провели бой по правилам кикбоксинга. Тогда Вагабов победил единогласным решением судей.

Теперь у 38-летнего Штыркова 26 побед, 3 поражения и 1 ничья в профессиональных ММА. Рекорд 40-летнего Вагабова — 30 побед, 2 поражения и одна ничья.