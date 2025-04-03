Дзюба считает, что мог бы победить Махачева в бою по правилам ММА

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба уверен, что мог бы победить действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева в бою по правилам ММА.

«Если он будет весить 70 килограммов, то шансы, понятно, у меня есть. При моих 100 против его 70 у меня есть шансы с ним в борьбе и даже в стойке. Тренируюсь ли я в борьбе? Ну, не то что тренируюсь, но неплохо понимаю», — сказал Дзюба в интервью журналисту Адаму Зубайраеву.

9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0) и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив Александра Кержакова (233).

19 марта Дзюба забил 31-й гол за сборную России в матче против Гренады (5:0) и стал лучшим снайпером в истории национальной команды. До этого он делил первое место по этому показателю с Александром Кержаковым.