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Президент Союза ММА России Фатеев: «На выборах ждал более жесткой конкуренции»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств

Глава Союза ММА России Сергей Фатеев оценил прозрачность отчетно-выборной конференции, на которой он одержал победу.

«Выборы прошли на сто процентов прозрачно, — сказал Фатеев «СЭ». — Оргкомитет предложил голосовать личными именными мандатами, подделать их невозможно — их раздали, за них подписались участники. Эмоциональная сторона — вопрос этики, но президиум отнесся снисходительно. На выборах никакой полемики не должно быть. Я ожидал более жесткой конкуренции. А уверенная победа... Надо приходить и работать, не разговаривать и не обещать. Посмотрите, что мы сделали. Мы идем дальше и еще удивим многих изменениями и форматом. Все во благо наших спортсменов, любителей спорта, фанатов. Мы популяризируем вид спорта».

Фатеев был избран президентом Союза ММА России на отчетно-выборной конференции 27 февраля 2026 года, получив уверенное большинство голосов делегатов.

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