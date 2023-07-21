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Сегодня, 16:30

Армен Гулян: «Нам интересен бой Чурчаева и Рофаля»

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Спортивный директор промоушена «Наше Дело» Армен Гулян заявил «СЭ», что лига заинтересована в организации боя между Шовхалом Чурчаевым и Артемом Рофалем.

«Шовхал Чурчаев начинал свою карьеру в нашей лиге, мы вели переговоры о его потенциальном поединке против Артема Рофаля. В организации этого поединка мы будем отталкиваться от всех обстоятельств, но этот бой нам интересен», — сказал Гулян.

22 июля в Москве пройдет турнир «Нашего Дела», где в главном бою сразятся Хадис Ибрагимов и Дамил Шарафутдинов (бокс в перчатках для ММА).

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