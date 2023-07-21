Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:09

Шлеменко выступил против абортов: «Мы вымрем, если их оставим»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Шлеменко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко в интервью «СЭ» заявил, что он категорически против абортов.

— То есть вы против абортов?

— Конечно, я против абортов!

— Почему?

— Потому что мы вымрем, если их оставим.

— Вот такая ситуация, такое тоже случается: допустим, женщину изнасиловали...

— Я понял тебя. Это часто всегда любят использовать те, кто лоббирует убийство наших детей. Но это очень мизерный случай, и таких собак, которые это делают, надо убивать. Публично казнить их! Понимаешь?! Тогда их будет меньше. Имею в виду собак, которые насилуют детей, взрослых. А так могу сказать, что лучше следить за своими женщинами.

21 июля на турнире SFC в Омске Александр Шлеменко проведет бой с бывшим бойцом UFC Алексом Оливейрой.

Александр Шлеменко
Читайте также
Главный тренер СКА Роман Ротенберг продлил соглашение на пять лет
Трусова и даже Валиева. Кто еще из фигуристов может завершить карьеру?
Путин назвал украинскую агрессию против Белоруссии агрессией против РФ
США выразили озабоченность обстановкой в Черном море из-за ударов возмездия РФ
В Молдавии врач отказался оперировать русскую пациентку
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Менеджер Алексеевой оценил следующую соперницу бойца
Новости
RSS RSS
Все новости