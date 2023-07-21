Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:39

Шлеменко высказался об Исинбаевой: «Спортсмены из неолимпийских видов больше любят свою страну»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боец Александр Шлеменко.
Александр Шлеменко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский боец ММА Александр Шлеменко в интервью «СЭ» согласился с тем, что стадион имени двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой в Махачкале нужно переименовать. Ранее с таким предложением выступил глава Дагестана Сергей Мельников.

— Тема, которая обсуждается именно что прямо сейчас. Думаю, вы слышали. В Махачкале же несколько лет назад стадион же назвали именем Елены Исинбаевой...

— Да, слышал, что хотят убрать. Согласен.

— А почему?

— А зачем? Знаешь, это и есть наша большая проблема. Я не понимаю, зачем мы сами себе создаем кумиров. То есть наше правительство любит создавать кумиров. Я сейчас не про Елену Исинбаеву. Это ее жизнь, ей разбираться, но если человек даже не живет в России, если человек не делает ничего для России, а еще хуже, когда человек высказывается против каких-то действий своей страны в сложный период, зачем нам-то тогда превозносить этого человека? Пойми, у нас на самом деле со спортсменами есть большая проблема. То есть мы берем людей, превозносим их за спортивный результат, но потом разочаровываемся, когда они говорят за какие-то жизненные схемы или жизненные свои принципы, понятия, или как нужно по жизни двигаться. Но если ты пятикратный-шестикратный чемпион мира, олимпийский чемпион, хорош в этом виде спорта, это не значит, что ты во всех видах хорош. А у нас за уши берут и тянут.

Почему говорю так? Потому что у нас в основном тянут олимпийцев. Я из неолимпийского вида спорта пришел, постоянно занимался неолимпийским видом спорта. Не было господдержки, меня не тянули. И вы, наверное, подтвердите, что ребята из неолимпийского вида спорта, которые не были на гособеспечении, они почему-то больше любят свою страну. Они от нее не уезжают, хотя есть возможности, что-то пытаются делать. Они пытаются с молодежью работать, пытаются подавать правильный пример. А у нас происходит так, что сами человека подняли, сами построили ему комплекс и сами назвали комплекс его именем. А потом он косяка спорол, и давай теперь убирать...

Нет, я не против, но тут нужно конкретно углубляться. Я считаю, что если человек, как минимум... Знаешь, я слышал высказывание Сергея Меликова, когда он сказал, что очень будет рад, если в Испании, где она живет, назовут ее именем какой-нибудь стадион. Много лет, с советских времен, с железного занавеса нам [говорили], что все иностранное лучше. Все, что есть, любыми способами отсюда нужно рвать — и ты станешь белым человеком. А мы здесь, получается, живем в говне, едим говно, носим говно, и сами мы говно. Но это же не подход. Если бы Елена Исинбаева была бы... Да что тут говорить? У нее же ведь большие возможности были, может быть, и сейчас остаются. То есть она ездила по другим странам, она могла работать здесь по продвижению вида спорта, по помощи людям, по помощи еще чему-то. Не, ну, может быть, она это и делала, я не знаю, но сейчас она просто живет ради себя.

Александр Шлеменко
Елена Исинбаева
2
Читайте также
Трусова и даже Валиева. Кто еще из фигуристов может завершить карьеру?
Российские велогонщики не выступят на ЧМ из-за требований Великобритании
В США спрогнозировали волнения на Украине из-за недовольства в рядах ВСУ
В Москве основателя «Службы 77» Игоря Кудрякова нашли мертвым в квартире
Девочка сбежала от похитившего ее на улице педофила
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Армен Гулян: «Нам интересен бой Чурчаева и Рофаля»

Шлеменко объяснил, почему Александр Емельяненко ездит в Чечню и Ингушетию
Новости
RSS RSS
Все новости