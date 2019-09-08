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Диллон Дэнис: «Макгрегор победит Хабиба в бою-реванше»

00:09
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Спарринг-партнер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора Диллон Дэнис, занимающийся джиу-джитсу, уверен, что ирландец победит россиянина Хабиба Нурмагомедова в повторном бою, если такой состоится. Он написал это в своем Twitter после просмотра боя UFC 242 между Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье, в котором россиянин одержал 28-ю победу в UFC в 28-м поединке.

— Запомните мои слова, — написал Дэнис. — Макгрегор выиграет бой-реванш.

Напомним, что Макгрегор уступил Нурмагомедову в их последнем поединке, после которого россиянин выпрыгнул из октагона и атаковал членов команды ирландца, среди которых был и Дэнис.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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