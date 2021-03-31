Диас прокомментировал анонс исторического боя с Эдвардсом

Американский полусредневес Нейт Диас проведет исторический поединок против британца Леона Эдвардса на турнире UFC 262. Уникальность события состоит в том, что впервые в истории промоушена нетитульный со-главный бой будет состоять из 5-ти раундов.

«Не пропустите турнир UFC 262 в Хьюстоне 15 мая, который я возглавлю. Также у меня ожидается новый титульный бой UFC в легком весе. Я хочу, чтобы люди знали, насколько усердно трудились эти парни, и не могу дождаться увидеть, кому достанется моя старая корона. Увидимся там, ребята!», — написал Диас в Twitter.

В главном событии вечера будет разыгран вакантный пояс в легком весе между Майклом Чэндлером и Чарльзом Оливейрой.

На счету Диаса 20 побед и 12 поражений. В последнем бою, который состоялся в ноябре 2019 года, он уступил техническим нокаутом (остановка доктором) Хорхе Масвидалю.

Эдвардс — один из главных претендентов на титул UFC в полусреднем весе. В его активе 18 побед и 3 поражения. Его последний бой с Белалом Мухаммедом признали несостоявшимся из-за того, что во втором раунде он неумышленно ткнул пальцем в глаз Мухаммеда.