Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев озвучил дату проведения реванша между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Мы проведем бой Минеев — Исмаилов 1 октября. Если все будут живы и здоровы, мы хотим провести этот поединок 1 октября. Все заряжены для этого.



Сложности были, когда Мага троил: «Хочу, не хочу. Могу, не могу». Я думал, что история чисто в деньгах, но на самом деле это было больше связано с тем, что Мага хотел поговорить с руководителями лиги АСА. Он считал, что у него есть определенные обязательства — хотя бы сесть, поговорить и пожать друг другу руки. Он это сделал и после этого разговора имел право считать себя свободным агентом.



После этого мы договорились. Амир Мурадов большую работу проделал. Они с Магой в хороших, приятельских отношениях», — заявил Гаджиев в интервью FIGHT NIGHTS GLOBAL TV.

Первый поединок между Исмаиловым и Минеевым, который состоялся в октябре 2018 года в Москве, завершился вничью.

У Исмаилова 17 побед, 2 поражения и 1 ничейный бой. В статистике Минеева значатся 14 побед, 1 поражение и 1 ничья.