Экс-боец UFC Кеннеди проведет бой на голых кулаках в Bare Knuckle FC

Бывший средневес UFC американец Тим Кеннеди сообщил, что проведет поединок бой на голых кулаках в лиге Bare Knuckle FC.

«Грядут большие события. Сначала реабилитация, потом кулачные бои», — написал Кеннеди в своем Instagram.

За несколько дней до анонса Кеннеди успешно перенес операцию на колене.

41-летний Кеннеди, бывший снайпер «Зеленых беретов» (Силы специального назначения Армии США), в последний раз дрался в декабре 2016 года на UFC 206. В этом поединке ветеран потерпел поражение нокаутом в третьем раунде от Келвина Гастелума.

На счету Кеннеди 18 побед и 6 поражений. За свою 15-летнюю карьеру в ММА он одерживал победы над экс-чемпионами UFC Майклом Биспингом и Робби Лоулером.