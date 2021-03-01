Известный актер Павел Деревянко в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к бойцу Хабибу Нурмагомедову.

— Хабиба можно назвать Ди Каприо мирового спорта?

— Вот вы сказанули. Ди Каприо — это что-то утонченное.

— А Хабиб?

— Мощь, горский дух. С Ди Каприо их объединяет высокий профессионализм. Но я бы так Хабиба не назвал.

— По-человечески отношение к нему за последние годы изменилось? После постов про Макрона, например.

— Всему есть место в этой жизни и всему есть место в голове у человека. Я стараюсь принимать вещи, которые делают другие люди — даже если они мне не нравятся, — с пониманием. Не беру сейчас никого конкретного, говорю в принципе. У каждого человека свои слабости — и у меня, и у вас. Нужно с пониманием и по возможности без осуждения относиться друг к другу.

— То есть вы за абсолютную толерантность?

— Не за абсолютную. Про политику не буду. Но стараюсь с пониманием относиться ко всем уважаемым мною людям. А Хабиба очень уважаю.

(Владимир Иванов)

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