«Что несут эти люди?» Актер Деревянко объяснил, зачем Федор Емельяненко приглашал его в группу подготовки перед боями

Известный актер Павел Деревянко в интервью «СЭ» рассказал о дружбе с бойцом ММА Федором Емельяненко и объяснил, как он помогал ему готовиться перед боями.

— В 35 лет Емельяненко, будучи абсолютной суперзвездой не только в смешанных единоборствах, но и в спорте вообще, завершил карьеру. Стоило ли ему спустя три года возвращаться, понимая, что на прежний уровень выйти в силу возраста уже не получится?

— А почему нет? Ну, в смысле? Это его работа, его хлеб. Ему платят за это хорошие деньги.

— Чтобы не было вот таких нокаутов, как с Бейдером.

— Слушайте, никто не застрахован. С каждым может случиться все что угодно. Федор абсолютный герой. И его заслуги в российском ММА умалить невозможно. А такие поражения — это жизнь.

— Вскоре после того боя вы написали: «Люблю тебя, другой друг! Навсегда». Это вы за время того сбора так сблизились?

— «Люблю тебя навсегда». Эти слова были написаны абсолютно искренне, и я готов подписаться под ними сейчас. Потом, кстати, писали относительно меня: «Как так, он приглашает в группу всяких придурочных актеров, вместо того чтобы больше тренироваться». Что несут эти люди? Они вообще не понимают, как выглядит процесс подготовки.

— В чем сила Федора? Его феномен ведь не только в многочисленных победах.

— Он глубоко верующий человек. Для православного мира, если вообще можно так выразиться, он не то чтобы знамя, но большой авторитет. Федя, прости. Надеюсь, он не прочтет это интервью. Я не видел такого цельного и целеустремленного человека. Он прямой, как стрела, как кулак. Несгибаем, как сталь. Ни до, ни после я не встречал таких сильных во всех смыслах людей.

(Владимир Иванов)

Полностью интервью Павла Деревянко читайте здесь