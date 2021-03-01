Петр Ян рассказал о тактике в бою со Стерлингом

Российский боец UFC Петр Ян рассказал, какую технику намерен применять в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом.

По словам Яна, он будет работать хладнокровно и выбирать слабые места у соперника.

«Челюсть, подбородок, какие-то за уши места есть тоже неприятные», — цитирует Яна «РЕН ТВ».

Американец будет использовать технику бразильского джиу-джитсу в бою с Яном.

«Это классная тактика — забить и реслинговать. Через некоторое время соперник выдыхается и все — цель достигнута. Думаю, у меня очень похожий стиль», — рассказал Стерлинг.

Напомним, 6 марта Ян проведет защиту титула UFC в легчайшем весе в поединке со Стерлингом на UFC 259.