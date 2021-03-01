Петр Ян рассказал о тактике в бою со Стерлингом
Российский боец UFC Петр Ян рассказал, какую технику намерен применять в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом.
По словам Яна, он будет работать хладнокровно и выбирать слабые места у соперника.
«Челюсть, подбородок, какие-то за уши места есть тоже неприятные», — цитирует Яна «РЕН ТВ».
Американец будет использовать технику бразильского джиу-джитсу в бою с Яном.
«Это классная тактика — забить и реслинговать. Через некоторое время соперник выдыхается и все — цель достигнута. Думаю, у меня очень похожий стиль», — рассказал Стерлинг.
Напомним, 6 марта Ян проведет защиту титула UFC в легчайшем весе в поединке со Стерлингом на UFC 259.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/807612-petr-ian-rasskazal-kak-nameren-unichtozhit-sterlinga-v-predstoiashchem-boiu
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