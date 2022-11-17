Деррик Льюис сообщил, что скоро завершит карьеру

Тяжеловес UFC Деррик Льюис (26-10) признался, что он близок к завершению карьеры.

«Я прижат к стене, — сказал Льюис на пресс-конференции UFC. — Я не хочу проигрывать третий бой подряд. Я вообще не люблю проигрывать, поэтому я тяжело переживаю каждое поражение.

Я не перестаю думать о своем прошлом поединке, пока не получаю новый. Просто устал думал о прошлом поражении, там произошла какая-то ерунда. Я обещаю выложиться по полной. Сейчас я почти вышел на финишную прямую [в своей карьере]".

Льюис подерется с Сергеем Спиваком (15-3) 19 ноября на UFC Fight Night 215 в Лас-Вегасе.