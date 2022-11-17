Асланбек Бадаев назвал разницу между Нурмагомедовым и Махачевым: «Хабиб был более диким»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев в интервью «СЭ» заявил, что чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) — более техничный боец, чем Хабиб Нурмагомедов (29-0), однако у Нурмагомедова была сильнейшая ментальная составляющая.

«Я долго думал, что отличает Ислама от Хабиба, — сказал Бадаев «СЭ». — Я назову три составляющие: во-первых, ментально, мне кажется, Хабиб был сильнее, челюсть у Хабиба была лучше, и вот этот прессинг. Постоянное давление. Хабиб не дает продохнуть, он раскрывает тебя постоянным движением.

Ислам — более методичный. Надо отдать должное, он техничнее, чем Хабиб. Он более методично работает. Нет таких сумасшедших скоростей, давления. Все прагматично, размеренно, в среднем темпе. Он просто разыгрывает до верного. Для зрителя это не так зрелищно, но для Ислама это более надежно. Он избегает обмены ударами, при этом находится в стойке, не форсирует, просто навязывает свою работу.

Мне кажется, Хабиб был более дикий что ли, более безбашенный в своих атаках, попытках навязать борьбу, переходах от борьбы и обратно, с корпуса к ногам и обратно. Хабиб был более агрессивным. И когда на таких скоростях тебя атакуют по этажам — это тяжелее.

Ислам — тоже классный боец. Они с Хабибом — одного калибра. В оценке решают детали. Ментальная составляющая у Хабиба была... он готов был пойти до конца с тем же Тибау. Когда молодой Хабиб проводил второй бой в UFC, у него не получалась борьба, но он до последнего не переставал проводить эти попытки. Другой бы сломался. Не получается перевести, а он постоянно проходил и проходил. И эта ментальная составляющая делает его более сильным бойцом".

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.