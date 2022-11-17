Ренато Мойкано: «Инвестирую деньги в безопасные вещи — взаимные фонды, индексные фонды»

Боец легкого веса UFC Ренато Мойкано рассказал, куда вкладывает гонорары от боев.

«Одно время я откладывал, потому что хотел купить дом. И я купил его, — сказал Мойкано на шоу The MMA Hour. — Потом я полюбил часы и купил себе, не очень дорогие, за пару тысяч долларов. Это б*** не очень умно, но ты должен выглядеть хорошо и должен жить. Я трачу немного на такие вещи, не раскидываюсь деньгами, потому что я не хочу потом драться в 38 лет ради денег, и чтобы меня избивали. Каждый месяц я инвестирую в индексные фонды, в S&P500, взаимные фонды.

Я никогда не шарил в экономике и инфляции, но теперь каждый день выделяю время, чтобы почитать об этом, посмотреть рынки. У меня есть друг, у него экономическое образование, он помогает мне. Я не инвестирую в акции, потому что ни хрена не разбираюсь в этом. Покупаю безопасные вещи — взаимные фонды с хорошей дивидендной доходностью. Когда я разберусь и продвинусь в этом, я буду вкладывать в какие-то более рискованные вещи, крипта и прочее дерьмо".

12 ноября Мойкано задушил Брэдда Риддела на UFC 281 в Нью-Йорке.