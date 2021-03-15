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Дэн Иге вызвал на бой «Корейского Зомби»

10:30
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Американский полулегковес Дэн Иге выразил заинтересованность в проведении боя с Чон Чхан Соном по прозвищу «Корейский Зомби».

«С удовольствием бы встретился с Зомби. Я пытаюсь сразиться с ним целую вечность. Он говорит, что не знает, кто я такой. Я находился на серии из шести побед подряд, а затем потерпел поражение (против Келвина Каттара). Сегодня я оформил классный нокаут. Пожалуйста, дайте мне бой с Зомби», — сказал Иге в интервью после боя.

14 марта Иге победил нокаутом канадца Гэвина Такера на турнире UFC Fight Night 187 (UFC Vegas 21) в Лас-Вегасе. Бой закончился на 22-й секунде первого раунда. Поединок прошел в полулегком весе.

На счету 29-летнего Иге 15 побед и 3 поражения в ММА.

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