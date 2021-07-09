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Денис Лебедев: «Монсону лучше не лезть к Емельяненко, может очень сильно получить»

16:08
Денис Лебедев. Фото «СЭ»
Денис Лебедев. Фото «СЭ»
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Российский боксер Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» оценил возможность проведения боя Джеффа Монсона с Федором Емельяненко.

«Я видел Монсона совсем недавно. Он выглядит гораздо старше Федора. Считаю, что его возраст уже не позволяет выступать на профессиональном уровне. Я думаю, он сам примет решение, но мне кажется, что к Федору ему лучше не лезть, может очень сильно получить. Профессиональный спорт — не игрушка, нужно знать меру», — заявил Лебедев «СЭ».

Монсон и Емельяненко уже проводили бой в 2011 году. Тогда решением судей победу одержал Федор.

На данный момент Монсону 50 лет, Емельяненко — 44 года.

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