Денис Лебедев: «Монсону лучше не лезть к Емельяненко, может очень сильно получить»

Российский боксер Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» оценил возможность проведения боя Джеффа Монсона с Федором Емельяненко.

«Я видел Монсона совсем недавно. Он выглядит гораздо старше Федора. Считаю, что его возраст уже не позволяет выступать на профессиональном уровне. Я думаю, он сам примет решение, но мне кажется, что к Федору ему лучше не лезть, может очень сильно получить. Профессиональный спорт — не игрушка, нужно знать меру», — заявил Лебедев «СЭ».

Монсон и Емельяненко уже проводили бой в 2011 году. Тогда решением судей победу одержал Федор.

На данный момент Монсону 50 лет, Емельяненко — 44 года.