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Боец Гассиев высказался о своих перспективах в борьбе

16:55
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Российский боксер Мурат Гассиев в своем Instagram опубликовал снимок, на котором он запечатлен вместе с главным тренером сборной России по вольной борьбе Дзамболатом Тедеевым.

«Обсудили мои перспективы в борьбе вместе с главным тренером сборной Дзамболатом Тедеевым. Стало ясно — перспектив никаких», — подписал фото Гассиев.

22 июля Гассиев встретится с Майклом Валлишем в рамках Международного дня бокса. Бойцы будут драться за титул чемпиона мира по версии WBA.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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