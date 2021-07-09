Боец Гассиев высказался о своих перспективах в борьбе
16:55
Российский боксер Мурат Гассиев в своем Instagram опубликовал снимок, на котором он запечатлен вместе с главным тренером сборной России по вольной борьбе Дзамболатом Тедеевым.
«Обсудили мои перспективы в борьбе вместе с главным тренером сборной Дзамболатом Тедеевым. Стало ясно — перспектив никаких», — подписал фото Гассиев.
22 июля Гассиев встретится с Майклом Валлишем в рамках Международного дня бокса. Бойцы будут драться за титул чемпиона мира по версии WBA.
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