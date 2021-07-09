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Менеджер Емельяненко: «Я поражен резервами его организма»

14:03
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Азамат Бостанов, менеджер российского бойца Александра Емельяненко, рассказал, как спортсмен возвращает форму. По его словам, он активно худеет, а нагрузки повышает постепенно.

В настоящее время боец находится в Карачаево-Черкесии.

«За 10 дней, что мы находимся в санатории, он уже сбросил 6-7 кг (пока я отъедаюсь карачаевскими хычинами и каждодневным шашлыком), — написал Бостанов в Instagram. — Нагрузки мы увеличиваем постепенно, стараясь его особо не перегружать.

Добавили работу на лапах, для восстановления координации начал чеканить футбольный мяч. Если честно, я поражен резервами его организма — насколько быстро он восстанавливается. Многие пишут: «А не сорвется ли он?» Я не знаю. Я в него верю и надеюсь, что мы еще пошумим! Самое главное, что он сам хочет вернуться к нормальной жизни, ну а мы обязательно поможем!".

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