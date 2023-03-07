Дэн Хукер: «UFC наплевать на то, что Махачев жульничал»

Новозеландский легковес UFC Дэн Хукер (21-12) прокомментировал свои ранее сделанные заявления против чемпиона в легком дивизионе Ислама Махачева (24-1).

«UFC и USADA абсолютно наплевать на то, обманывал Махачев или нет. Мне тоже, поэтому я и сказал то, что было у меня на уме, — отметил Хукер в интервью The AllStar. — Думаете, я не понимаю, что у моих слов будут последствия? Думаете, ко мне не применят никаких санкций? Но мне наплевать.

Я уверен, что UFC меня как-то накажет. Думаю, мне будут давать более сложные бои. Ну и хрен с ним. Все последние 10 боев были против сложных оппонентов. Давайте мне самых жестких парней. Но я не собираюсь молчать, когда вижу, что моего партнера по команде нагло обманывают на пути к титулу".

Ранее Хукер обвинил Махачева в использовании капельницы для регидратации после взвешивания на UFC 284. Команда Махачева все обвинения отрицает.