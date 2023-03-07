Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд договорились о разделении прибыли с боя

Переговоры чемпиона WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррола Спенса (28-0) и чемпиона WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (39-0) сдвинулись с мертвой точки. Бойцы вышли на связь и ведут переговоры напрямую по телефону. При этом они уже договорились о разделении прибыли с боя, сообщает инсайдер Майк Коппингер в соцсетях.

Спенс должен провести следующий бой против Кита Турмана (30-1), а Кроуфорд — против Алексиса Роча (22-1). В случае если оба бойца одержат победу, их поединок может состояться во второй половине года.

Спенс и Кроуфорд на протяжении нескольких лет не могут договориться об объединительном поединке. Их бой остается одним из самых ожидаемых в мире бокса на сегодняшний день.