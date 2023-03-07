Хабиб опроверг информацию, что он и «ПСЖ» открывают команду в MMA

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) опроверг слухи о том, что он и владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хеллайфи вместе открывают MMA-команду.

«А я даже не в курсе, буду знать теперь», — написал Нурмагомедов в соцсетях, комментируя новость о создании команды.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.