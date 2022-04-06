Деметриус Джонсон раскритиковал идею четвертого боя между Фигередо и Морено

«Зачем проводить четвертый бой между Фигередо и Морено? Пусть Фигередо дерется с Пантожей или с Кай Кара-Франсом, — сказал Джонсон в интервью The MMA Hour. — Устройте другой бой, дайте людям посмотреть на что-то новое.

Все всегда пытаются ухватить любую возможность подраться за титул. Не надо гнаться за титулом. Рано или поздно ты подерешься за титул, если ты этого достоин. Не пытайтесь бежать по дороге, чтобы наткнуться на чертов блокпост. Сражайтесь с другими бойцами. Затем, когда вы подойдете к этому блокпосту, вы скажете: «На этот раз я знаю, как его преодолеть. Раньше я смотрел на него по-другому».

Возможно, с финансовой точки зрения четвертый бой между Фигередо и Морено имеет смысл. Но я знаю, какие в UFC контракты. Неважно, с кем будет драться Фигередо, он все равно получит один и тот же гонорар. Эти парни не получают проценты от продажи платных трансляций. Бойцы наилегчайшего дивизиона никогда их не получали, так что не надо делать вид, будто вы продаете 800 тысяч платных трансляций».

Фигередо бился с Морено трижды: в декабре 2020 года была зафиксирована ничья, в июне 2021 года победу одержал Морено, а в январе бразилец взял реванш, победив единогласным решением судей. По данным MMAmania, UFC планирует провести четвертый бой между Фигередо и Морено.