Демиан Майя подерется с Алексом Оливейрой по грэпплингу 30 апреля в Бразилии

44-летний ветеран UFC Демиан Майя (28-11) встретится с 34-летним Алексом Оливейрой (22-12) на турнире ADCC Submission Wrestling World Championship 30 апреля в Бразилии. 10-минутный поединок пройдет по правилам грэпплинга. Об этом пишет издание MMA Fighting со ссылкой на собственные источники.

Майя покинул UFC в 2021 году. В последних двух боях он потерпел поражения от Белала Мухаммада (20-3) и Гилберта Бернса (20-4).

Оливейра проиграл в UFC четыре предыдущих поединках. В последний раз он дрался против Кевина Холланда (22-7) 5 марта на UFC 272, уступив техническим нокаутом во втором раунде.