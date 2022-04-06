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«Портишь аппетит». Дацик и Вагабов устроили перепалку в соцсетях

Бойцы Дацик и Вагабов устроили перепалку в соцсетях
Иван Торопцев
Корреспондент
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Бойцы Вячеслав Дацик и Вагаб Вагабов устроили перепалку перед своими поединками в Гран-при промоушена PRAVDA.

«Скоро на Pravda Fighting состоится мой бой с нормальным соперником — Калавари. С ним можно будет славно порубиться», — цитирует пост Дацика в соцсетях РЕН ТВ. При этом спортсмен допустил ошибку в имени своего соперника.

«Послушай, Рыжий, во-первых, выучи фамилию своего соперника, если ты реально хочешь порубиться, как ты это говоришь. У тебя есть уникальная возможность для этого», — отреагировал Вагабов.

«Вагаб, если Кудряшов от тебя что-то оставит, то я готов зарубиться», — ответил Дацик на выпад со стороны Вагабова.

«Не знаю, смеяться или грустить сейчас. Ты за меня не переживай. Вроде взрослый человек, а ведешь себя как маленький. Лучше ответ дай, если у тебя есть там свободные несколько раундов для меня», — высказался Вагабов.

«Вагаб, у тебя какой-то нездоровый интерес ко мне: что ни видео, то меня упоминаешь. А по поводу соперников... Мне до твоих соперников вообще далеко. Особенно в последнем бою», — добавил Дацик.

«Отдыхай, своими делами занимайся и не мешай кушать, а то аппетит портишь», — завершил разговор Вагабов.

В полуфинале Гран-при промоушена PRAVDA Дацику предстоит провести поединок с бразильцем Сауло Кавалари, Вагабова ожидает бой с Дмитрием Кудряшовым. В случае если Дацик и Вагабов одержат победы в своих поединках, они встретятся в финале Гран-при.

15 апреля состоится первый этап Гран-при промоушена PRAVDA. Одним из главных боев турнира станет поединок между Дациком и Кавалари по правилам бокса. Канал РЕН ТВ покажет мероприятие в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/959903-portish-appetit-boitsy-datsik-i-vagabov-ustroili-perepalku-v-sotssetiakh
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