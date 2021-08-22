Дебютант UFC Пимблетт: «Не понимаю, за что Хабиба считают величайшим. Он побил всего трех приличных бойцов»

Дебютант UFC Пэдди Пимблетт (16-3) не согласен с мнением, что бывший чемпион организации Хабиб Нурмагомедов — величайший боец ММА всех времен.

«Джон Джонс — величайший, — заявил Пимблетт в интервью Youtube-каналу MMA on Point. — Да, он натворил много тупейших вещей в своей жизни, но это еще больше показывает, насколько он хорош. Он попадал во всякое дерьмо, но при этом бил одного за другим лучших полутяжеловесов. Для меня люди, считающие, что Джонс не лучший — отбитые на всю голову. Посмотрите на имена его соперников: Шогун, Рампэйдж, Мачида, дважды Густафссон, дважды Кормье. Как здесь кто-то может говорить, что он не величайший? ЖСП где-то рядом, как и пиковый Андерсон Сильва. Хабиб побил всего трех приличных бойцов. Я не понимаю, как его можно считать величайшим. Просто не догоняю».

4 сентября Пимблетт подерется с Луиджи Вендрамини на турнире UFC Fight Night.