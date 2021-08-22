Боец ММА Гусейнов – об Александре Емельяненко: «Он не алкоголик. Вы не знаете, сколько он в жизни страдал»

Боец EFC Артур Гусейнов ответил тем, кто считает популярного российского тяжеловеса Александра Емельяненко алкоголиком.

«Каждый человек отвечает за себя, правильно? Сейчас кто-то говорит, что он [Александр] алкоголик, пятое-десятое, но менее популярным он от этого не стал. Где бы он ни был, все с ним фотографируются не как с алкоголиком, правильно ведь? Почему я не считаю его алкоголиком? Потому что вы его жизненную ситуацию не знаете. Сколько он в жизни страдал, если бы кто-то другой так был страдал, может быть, и другим уже был бы. Из-за этого я не могу сказать, что он алкоголик. Он достойный парень, как я его лично знаю, а как другие его воспринимают — это их личное», — сказал Гусейнов журналистам перед турниром EFC 39.

В главном событии EFC 39 в воскресенье вечером в Нижнем Новгороде Гусейнов встретится с бразильцем Марсио Сантосом, от которого он потерпел поражение удушающим приемом на московском турнире EFC в апреле.