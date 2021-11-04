Дебютант UFC Перейра: «Я уже дважды побил Адесанью, поэтому не сомневаюсь, что выиграю у него снова»

Единственный человек, который смог нокаутировать Исраэля Адесанью, бразилец Алекс Перейра дебютирует в UFC в эти выходные. Имея за плечами две победы над действующим чемпионом UFC в среднем весе, Перейра не сомневается в том, что в скором времени сразится за пояс сильнейшей ММА-лиги мира.

В преддверии UFC 268 бывший кикбоксер заявил, что хоть завтра готов побить Адесанью в третий раз.

«Ну, если бой состоится завтра, я и он [Адесанья], то я не сомневаюсь в своей победе, — сказал Перейра в интервью Sportskeed MMA. — Но я знаю, что только что вступил в организацию, мне нужно пройти здесь путь, прежде чем я получу пояс. Поэтому я сосредоточен на том, чтобы стать чемпионом мира. Так что, останется он чемпионом или нет, я хочу попасть именно туда. Давайте посмотрим, кто будет чемпионом к тому времени. Но если я поднимусь на самую вершину, а он все еще будет чемпионом, я не буду бояться отобрать у него пояс. Единственный, кому стоит беспокоиться, — это он, потому что я уже дважды его побил».

На турнире UFC 268, который состоится в ночь на 7 ноября в Нью-Йорке, Перейра (3-1 ММА) проведет бой против Андреаса Михайлидиса (13-4 ММА).

Первая встреча Адесаньи с Перейрой произошла в апреле 2016 года на турнире по кикбоксингу Glory of Heroes 1 в Китае. Перейра одержал победу единогласным решением судей после трех раундов. Год спустя бойцы сразились на Glory of Heroes 15. В этом поединке Адесанья потерпел первое и единственное поражение нокаутом в карьере.