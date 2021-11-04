«Он должен оставаться мужчиной». Вера призвал Стерлинга отказаться от титула и перестать вести себя как чемпион

13-й номер рейтинга бойцов легчайшего дивизиона UFC Марлон Вера призвал Алджамейна Стерлинга быть мужчиной, отказаться от титула и перестать вести себя как чемпион.

«Стерлинг — хороший спортсмен, хороший борец. Но взглянуть на его бои, которые он проиграл, — это случилось по причине того, что он не мог понять того, что происходит, а потом он просто сдается или его вырубают. Вы не можете предотвратить нокаут, но тем не менее это случается по вашей вине», — сказал Вера в интервью Sportskeed MMA.

«Мне не нравится этот парень [Стерлинг]. Лично мне он не нравится. У него есть пояс, но он должен оставаться мужчиной и сказать: «Я должен отдать [титул]». Потому что он не [чемпион]. Да, это был запрещенный удар коленом, мы все это знаем, но он проигрывал бой».

В ночь на 7 ноября на турнире UFC 268 Вера проведет бой против легенды ММА Фрэнки Эдгара.

На счету 28-летнего Марлона 17 побед, 7 поражений и 1 ничья.